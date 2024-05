Este hombre de 80 años se llama Bernard, y se ha vuelto viral, sin quererlo porque no sabía que le grababan, por cómo ha recibido a su mujer en el aeropuerto después de un viaje. En el vídeo se puede ver al señor con una una sonrisa de oreja a orejaesperando con un ramo de flores y una caja de bombones después de unos días sin verla.

"No me extraña que dure tanto este matrimonio porque este señor tiene unos detalles...", afirma Angie Cárdenas que destaca la cara de alegría que tiene. "Ya no se ven hombres así", comenta Tatiana Arús, que ve muy bonito que se den espacio como pareja. "Igual no se esperaba que volviera y se ha llevado la sorpresa", apunta con cachondeo María Moya.