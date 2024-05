La creadora de contenido, @laurawoodall_ ha subido un vídeo contestando a las personas que le llaman rata, tras publicar uno en el que cuenta que tuvo una discusión por pedir un bizum. "¡Qué bronca tener que pedirle a alguien tu propio dinero!", comienza exclamando con ironía. La joven pone el ejemplo de cuando quedas para ir a un sitio con amigos y compras tú las entradas y una persona no hay manera de que te haga el bizum, y eso acaba molestándole.

"Yo soy una persona que ahorra un montón, que es muy estricta con su dinero y cuando me dicen rata, me ofenden", explica la chica, que expone que si esa persona no podía pagar la entrada o que no vaya o que lo diga y se pone dinero entre todos los amigos. "Pero con el dinero de otra persona, que está fiándose de ti porque sabes que se lo vas a devolver y luego no se lo devuelves, eso es ser rata", comenta la tiktoker, que opina que "ahí estamos entrando en una falta de respeto muy grande".

"Los ratas de verdad lo son con su dinero, pero luego con el dinero de otros bien que lo manejan como quieren", piensa Alfonso Arús que está muy de acuerdo con la joven. El presentado cuenta que en muchas ocasiones han hablado de que un bizum nunca te lo hacen al instante. "Si quieres hacer un bizum lo haces al momento, cuando no lo haces es porque te lo quieres olvidar", opina Angie Cárdenas.