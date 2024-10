El viral que presenta Alfonso Arús tiene más de 10 millones de visualizaciones y no es para menos. Un tiktoker ha recuperado un anuncio emitido en 2007 donde te proponían llenar el carro del supermercado por 30 euros. ¿Qué podríamos llenar ahora con 30 euros en un supermercado? ¿Cuánto han cambiado los precios? Estas son las preguntas que se hizo el joven que ha realizado el vídeo que acompaña la noticia.

Como podemos ver en las imágenes, el joven se dispone a hacer la compra en el supermercado de Lidl, al igual que la mujer del anuncio publicitario de 2007, y lo primero que hace es comparar los salarios. "En 2007 el salario medio era 21.989 frente a 26.948 de 2024, ¡voy a llenar el carro en el mismo supermercado y a ver qué pasa!", cuenta a sus seguidores.

El chico añade al carrito los mismos productos y a la hora de pagar se lleva la sorpresa. "Me he gastado 188 euros, se ha multiplicado por seis. Sin embargo, los sueldos no se han multiplicado ni por dos, ¿alguien me explica qué está pasando en España? ", pregunta a sus seguidores. En el vídeo que acompaña la noticia puedes escuchar la opinión de los colaboradores de Aruser@s al ver la diferencia.