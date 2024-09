Una anciana se encuentra haciendo ovillos de lana con la ayuda de un amigo especial, su perro. En el vídeo se puede ver a la mascota tumbada aguantando un rollo de hilo mientras la señora va recogiendo para hacer las bolas y guardarlas de manera ordenada.

"Me encanta porque la complicidad que tienen la abuela y el perro es impresionante", destaca Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s, y añade que a esa mujer "no le hace falta marido", porque seguramente no le aguante así de bien el hilo.

Por su parte, Rocío Cano manifiesta que es superútil que el animal sepa hacer eso para las niñas pequeñas porque cuando se hacen pulseras hace falta alguien que esté aguantando el hilo. "Patri siempre apunta a que esta raza son tontos, pues mira, ya tienen una utilidad", le dice Marc Redondo a su compañera, que le contesta: "El mío también es capaz de hacer esto, es su estado natural, está todo el día así".