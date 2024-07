Hans Arús trae al plató de Aruser@s la tierna y divertida historia que han vivido una abuela y su nieta por una confusión en un audio de WhatsApp. La abuela le manda un audio a su nieta y la niña, al no poder contestar al momento, le envía otro diciendo que "no puedo atenderte". La anciana, que parece no haber entendido lo que dice le contesta que, "ya sé que me llega la muerte".

"Hola, no sé qué me decís Daniela. Ya sé que me llega la muerte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero la vida, después la muerte. Ya está. Una experiencia nueva. Un besito", dice la abuela en el audio, a lo que Daniela le responde sorprendida, "¡Lela, qué decís! ¡En qué momento dije eso!".

Alfonso Arús asegura que entiende que haya confundido 'atenderte' con 'muerte' pero, "¿por qué puede llegar a pensar la abuela que la nieta le está diciendo que va a 'palmar'?", pregunta el presentador del programa.