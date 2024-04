Terelu Campos ha reconocido en una alfombra roja que ha echado en falta que Isabel Pantoja no le haya dado el pésame tras el fallecimiento de su madre. "Yo no pude hacerlo por la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero ella si puede acceder a mi fácilmente", declara la presentadora, que añade: "Yo sé que Isabel apreciaba mucho a mi madre, y eso ha sido algo que a mi no me ha llegado".

Alfonso Arús destaca en plató que le parece un zasca tremendo. El presentador reconoce que aunque Terelu es muy educada, que reconoce que la tonadillera apreciaba mucho a su madre, pero la hija de María Teresa Campos recalca que el pésame no le ha llegado.

Angie Cárdenas comenta que se dice que en los peores momentos de Isabel Pantoja, María Teresa Campos hablaba con ella durante horas. Òscar Broc reconoce que este tema de condolencias o felicitaciones que no llegan es un tema escabroso.