Bill Gates ha advertido de la llegada de una futura pandemia en plena tercera ola de la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. Lo ha hecho en una entrada en el blog que gestiona junto a su mujer, Melinda.

El fundador de Microsoft ha señalado que el COVID-19 "podría no ser la última pandemia" porque "no sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que no hemos visto antes".

En este sentido, ha destacado que lo que "no podemos permitirnos es que nos pille desprevenidos de nuevo", instando a los Gobiernos a prepararse con inversiones en Sanidad y ciencia. "Hay que tomar medidas para prevenirla", ha apuntado.

Así, tilda de necesario "duplicar las inversiones en Investigación y Desarrollo", así como "desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen" en el ámbito científico.

Otros momentos destacados

"En plena tercera ola, con las UVI hasta arriba y mucha gente que no sabe de qué va a vivir, y algunos políticos se están vacunando antes que los abuelos y las personas de riesgo". Es la reflexión que Jorge Cadaval ha hecho tras lo ocurrido con las vacunas contra el coronavirus.

En otro programa, Alfonso Arús mostró su enfado con los "políticos" que ahora están achacando el auge de casos de coronavirus a las reuniones sociales de Navidad. "Vamos a ver, las familias cenamos según lo que nos dijeron, ¿y ahora qué? ¿No tendríamos que haber cenado? Pues haberlo dicho", ha pronunciado en directo.