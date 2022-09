Con besos, frases amables y tono cariñoso, esta cotorra intenta llamar la atención y ligar con quien pretende que sea su pareja. Atento y educado, el loro le pregunta si tiene sed, le dice "te quiero" y le saluda de una manera muy emotiva.

No sabemos si ha logrado conquistar a la hembra, pero sí que ha enamorado a los tertulianos de Aruser@s, que no han podido resistirse a sus tiernas atenciones, porque aunque algunos no lo reconozcan, son unos románticos empedernidos.

"Lo que pasa es que ella se deja querer, ¿eh?", apunta Angie Cárdenas. Algo con lo que coincide María Moya, que comenta que la cotorra hembra "se está haciendo la dura". A nosotros no nos queda más que desearle buena suerte a este pequeño loro... y tomar apuntes de sus técnicas.