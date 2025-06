La técnica psicológica y científicamente demostrada para que te olvides de tu ex: así es la 'magia' de la exposición gradual

El aprendizaje asociativo del condicionamiento clásico no nos viene bien cuando acabamos de pasar por una ruptura. ¿Que qué es eso? Mejor te lo explica esta psicóloga. Pero lo esencial es que vayas donde quieras, sin importar lo que haya pasado allí con tu ex en el pasado.

Afrontar una ruptura no es nada fácil y siempre queremos superarla lo antes posible. Quizá por ello, evitamos los lugares que nos traen recuerdos de esa persona o en los que creemos que podemos volver a encontrarnos con ella. Pero, según la psicóloga de TikTok @ainhowins, lo llevamos haciendo mal toda la vida. Así lo cuenta en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

"Te voy a dar una técnica psicológica y científicamente demostrada para que te olvides de tu ex", nos promete. "Si se presentan dos estímulos muchísimas veces juntos, por ejemplo tu ex (en su momento, pareja) y una cafetería; tu ex y un olor; tu ex y el cine, tu ex y todo, se produce el aprendizaje asociativo del condicionamiento clásico: esos dos estímulos siempre irán juntos", comienza a explicar.

Esto es algo natural, pero el problema viene cuando cada vez que esta situación ocurre, nos alejamos. Así generamos un "refuerzo evitativo", lo que "causa aún más malestar". Aquí es donde viene el truco: "Vamos a utilizar la exposición gradual. Vas a empezar a oler el perfume de tu ex, ir a ese restaurante sin esa persona, a empezar a generar nuevos aprendizajes asociativos".

Así, quizá a corto plazo lo pasemos mal, pero a largo plazo, tendremos un mayor bienestar. "Así te habrás olvidado bien y sanamente de tu ex", asegura.