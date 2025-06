Mariah Carey cuela en el top 100 de Billboard su nueva canción, 'Type Dangerous'

Mariah Carey ha vuelto a colocar su hit entre lo más vendido en Estados Unidos. Y es que el último lanzamiento de la cantante, 'Type Dangerous', se ha adentrado con más de 2,5 millones de reproducciones, en el top 100 de los Billboard.

Además, la artista ha explicado en su última entrevista por qué no celebra su cumpleaños: "Simplemente, no creo en el paso del tiempo, solo déjalo ir". "Yo no tengo un cumpleaños", ha confesado Mariah Carey, que ha explicado que no necesita "hacer planes para ese momento".

"Si fuera necesario le pediría a alguien que te llamara y los hiciera", ha explicado la cantante. Sin embargo, tras escucharle, Alfonso Arús destaca que "cuando celebra su cumpleaños el pedrusco más pequeño cuesta un kilo y medio".

"Es un día cualquiera convertido en algo especial", detalla el presentador sobre las palabras de la cantante.