Tatiana Arús, del viral de Bertín Osborne anunciando su colonia: "Suena a aliño para la ensalada"

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral protagonizado por Bertín Osborne en el que patrocina su colonia para Navidad. "Voy a ser a partir de ahora influencer", afirma el cantante, que destaca que "hace unos meses" que sacó la colonia.

"No es un perfume, a mí no me gustan los perfumes de esos que entras y dejas el ascensor apestando", explica Bertín Osborne, que detalla que "los que entienden dicen que es una fragancia", pero a él no le gusta esa palabra. "La palabra esa me parece una cursilada", destaca el cantante, que asegura que lo suyo es "una colonia" en la que ha intentado "que aparezcan los olores del campo: "El tomillo, el romero, la albahaca...".

"Esto es eso, es el silencio y el aroma del campo", insiste Bertín Osborne. Tatiana Arús afirma que es una "dura competencia para los perfumes de David Bustamante o Antonio Banderas", aunque la colaboradora también reconoce que "suena un poco a aliño para la ensalada".