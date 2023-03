Los espectadores de Aruser@s ven "una salvajada" el castigo de un padre que ha obligado a su hijo a jugar durante todo el día tras haberle pillado jugando en la cama cuando debería estar durmiendo. Al hilo de esta noticia, Patricia Benítez confiesa cuál es el castigo que suele imponer a sus hijos. "Lo que más les guste. Por ejemplo: Mateo está ahora como muy loco viendo los 'youtubers'. Pues, ¿qué hago? Pues, una semana sin YouTube. Y no sabes el caso que me hacen", cuenta a Alfonso Arús.

Los colaboradores se animan a recordar cuáles eran los peores castigos con los que sus padres les penalizaban. María Moya y Tatiana Arús apuntan a que los más doloroso era no salir. "Es que es terrible. Que un viernes te digan que no sales, cuando ya venías de toda la semana del cole, era un bajón", afirma la segunda de ellas. Unas declaraciones que extrañan, y mucho, a su padre, el presentador. "Pero, ¿esto cuándo te ha pasado? Oye, pues no sería yo", le dice a su hija. "Tú no, pero la mama, sí", afirma Tatiana refiriéndose a Angie Cárdenas.

Marc Redondo, por su parte, era castigado con no poder coger nada de la nevera. "De pequeño estaba más 'redondido'. Le he dado bastante al fuet y a las natillas y a todo lo que hubiera en la nevera, que arrasaba con todo", reconoce. La madre de Patricia Benítez llegó a ponerle un candado al teléfono para que ella ni su hermana pudiesen llamar.