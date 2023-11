Este martes se ha celebrado en Madrid la fiesta de Moët & Chandon, a la que acudieron multitud de rostros conocidos como Blanca Suárez, Eugenia Silva, Ález González o Tamara Falcó, quien ha explicado a la prensa cómo pasará la Navidad. Preguntada sobre si Íñigo Onieva la acompañará a misa, la marquesa ha recordado que su reconciliación, precisamente, fue hace casi un año en la Misa del Gallo: "Es algo que compartimos".

Además, Tamara Falcó ha afirmado que pasará las dos fiestas grandes con su familia e Íñigo Onieva, mientras que el año que viene les tocará ir con la familia de su marido. Por otro lado, la marquesa ha explicado que este año no va a cocinar como sí hizo el anterior, ya que este año ha destacado que hay alguien que cocina mejor que ella y no, no es Íñigo Onieva.

Por último, Alfonso Arús alucina al ver el vídeo de Tamara Falcó: "¿De verdad que no es Leonor Lavado?". Y es que el presentador afirma que "se parece a su imitación". "Ha absorbido el personaje al imitador", destaca, por su parte, Tatiana Arús.