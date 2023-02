Susi Caramelo está harta y cansada y por eso, estalla en este vídeo que emite Aruser@s. La humorista relata que lleva un año entero buscando un piso de alquiler en el barrio de La Latina (centro de Madrid) y su experiencia no ha sido precisamente grata.

"Me niego a pagar 1.800 euros por un piso de 60 metros, que es lo que me están ofreciendo", afirma, y recalca que buscar un piso de alquiler en Madrid "es una santísima mierda". "No me extraña que cada vez se apunte más gente a los 'realities', porque es que si te pillan te solucionan cuatro meses de alquiler", bromea.

Por supuesto, cuando hay algo "decente" es una "puta pesadilla" conseguir una visita. "Ves anuncios que tienen dos horas, llamas y ya hay 500 personas por delante". "Cualquier día, organizan unos 'Juegos del hambre' y los que sobrevivan son los que pueden ir a ver los pisos", comenta con indignación.

Los aruser@s conocen bien esta problemática. "La gente ya va con las nóminas y el dinero en efectivo para hacer la reserva, porque sabe que en cuanto te lo pienses dos minutos, ya te lo quitan", asegura Alba Gutiérrez.