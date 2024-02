Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la primera aventura de Anabel Pantoja en un telesilla durante su viaje a Andorra. Entre gritos, la joven no puede evitar mostrar su miedo al subirse en él. "Ay, ¿y ahora qué hacemos? ¡esto es muy difícil!", grita la sobrina de Isabel Pantoja mientras sus acompañantes la intentan tranquilizar.

Pero su aventura no acaba ahí y es que Anabel Pantoja prueba a esquiar en llano. "Quitarse de ahí", grita la influencer, que avisa a la gente para no atropellarla con los esquís: "No, que me da miedo, esto no es lo mío". Finalmente, la joven termina su día disfrutando de la nieva haciendo lo que mejor se le da: vídeos en TikTok.

Por su parte, su tía, Isabel Pantoja, se reunirá con el papa Francisco en el Vaticano. Aunque todavía no se sabe la fecha ya que la Santa Sede le ha mandado varias opciones para que pueda ajustarlas a su gira.