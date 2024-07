"Cada vez que se subastan productos de la princesa Diana de Gales se superan todas las expectativas", destaca Tatiana Arús. El Julien's Auction subasta 200 productos pertenecientes a Lady Di. Entre los artículos subastados se puede ver desde un vestido que utilizó para ir a ver 'El fantasma de la ópera' a cartas y postales personales.

Tatiana Arús cuenta que han recaudado más de cuatro millones de dólares. La tertuliana comenta que algunas cartas fueron escritas en las vacaciones de verano o de Navidad y que en ellas habla de sus hijos. Angie Cárdenas no entiende cómo las cartas pueden ser subastadas y no las tiene la familia. "Yo soy el hijo y pujo por las cartas y me las quedo yo", apunta Angie.

"Algún día deberían subastarse las cartas del rey Carlos", propone Alfonso Arús, que opina que esas sí que serían buenas. "Esas me parece a mí que la familia no quiere que esas las tenga nadie", responde Alba Gutiérrez.