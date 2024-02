La tiktoker @laracros denuncia a través de esta red social lo difícil que es para los zurdos vivir en este mundo diseñado para los diestros, algo que saben muy bien Hans y Tatiana Arús, colaboradores de Aruser@s de profesión y zurdos de nacimiento.

"Soy zurda y este es mi problema de por vida", cuenta la chica en el vídeo viral mientras enseña su mano manchada de tinta al escribir. El drama de las tijeras, chocarse con los brazos de los demás al comer o escribir prácticamente tumbado en la mesa son otros de los asuntos que trata en este clip y que golpean duramente en la vida diaria de los tertulianos del programa.

Tatiana estalla cuando Angie vuelve a sacar el tema de las tijeras para zurdos. "No sirven para nada. Yo lo he intentado y a ver... te las acabas clavando en los dedos, no tenemos esa facilidad", lamenta. Además, cuenta que en los exámenes los profesores creían que estaba copiando por su postura al escribir. "Al final te castigaban en un rincón contra la pared".

"Antiguamente, en muchos colegios, ataban a los zurdos la mano izquierda detrás para que aprendieran a escribir con la derecha, porque consideraban que no estaba bien", cuenta Alba Sánchez.