A todos nos viene un ruido en concreto a la cabeza para hacer que alguien deje de roncar. Con esto en mente, la reacción de una joven española se vuelve viral en Tiktok al contar que un chico italiano se enfada cuando le chasquea con la lengua para que deje de roncar: "No soy un perro". La joven se muestra sorprendida al ver que el italiano no entiende ese 'ruidito' y le pregunta a su compañero de piso inglés qué hacen ellos, "nosotros damos un empujón o le decimos shut up", le contesta. La chica no duda en hablar con sus amigos españoles para contrastar si es o no un gesto que solo se hace en España y éstos lo confirman.

Ahora el debate pasa a redes sociales, "¿será una cosa que solo hacemos en España?", pregunta la joven indignada en su cuenta de TikTok. "A lo mejor los españoles tenemos tan interiorizado ese sonido que ya reaccionamos", argumenta Tatiana Arús.

Lo que tiene claro la tiktoker es que, "con los hombres españoles funciona, está por ver si también calla internacionalmente". El vídeo de TikTok ya cuenta con más de 2.7 millones de reproducciones.