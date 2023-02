Isabel Pantoja continúa con su gira por América y ahora ha abandonado Nueva York para viajar a Puerto Rico en su jet privado. En su gira le acompaña su sobrina Anabel Pantoja, quien durante estos días ha demostrado ser una community manager de altura. Pero hay algo que aún no sabíamos de su labor en los conciertos de su tía.

Tal y como se muestra en el vídeo principal de esta noticia, Anabel Pantoja se encarga también de 'chivar' las letras de las canciones a la artista en su espectáculo y para ello utiliza un 'PowerPoint' como si fuera un teleprónter manual.

"Si Isabel mete 'morcillas' con el 'tú no me vas a hundir, so feo' y se recrea, Anabel tiene que estar aguardando", bromea Alfonso Arús reconociendo la dificultad que entraña esta tarea.