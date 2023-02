Anabel Pantoja ha puesto rumbo a Miami para acompañar a su tía Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos. Varios periodistas la esperaron en el aeropuerto, antes de su marcha, y la sobrina de la tonadillera ha asegurado ante los micrófonos que la artista "está muy guapa y muy contenta, y con muchas ganas de ver a todos sus fans de allí, que la adoran".

La colaboradora de televisión ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a todos sus 'haters', que últimamente la han criticado en las redes sociales por subir fotos suyas en bikini. "Es una pena que tengamos que ver comentarios así hoy en día, y sobre todo, cuando vienen de mujeres", aseguraba.

"Que me ataquen de esa manera porque tenga chicha o flacidez... pero es normal que tenga flacidez, si no, estaría como artificial. Hay que tener todas las tallas y no hay que ser 'perfecta'", reclama ante la prensa.