Soraya desvela los fallos que vio de su actuación en Eurovisión: "Hubiera llevado otra coreografía"

Soraya destaca que lo único que le gustó de su actuación en Eurovisión en 2009 fue su canción y el traje que llevó: "No me puedo responsabilizar de una coreografía que no he hecho yo".

Alfonso Arús enseña el "zasca" de Soraya Arnelas a Televisión Española por su actuación en Eurovisiónen 2009. Durante su intervención en el podcast 'Pop Talk', la cantante ha reflexionado sobre su actuación en el concurso musical: "Probablemente, de todo el proyecto de Eurovisión, lo único que me gustó de todo fue mi canción y el traje que llevé esa noche".

"Me hubiera gustado llevar otra coreografía", destaca la artista, que afirma que se hubiera llevado a su coreógrafa de aquel momento. "No hubiera llevado coristas", afirma Arnelas, que asegura que "esa canción no necesitaba coristas sino buenas bailarines y bailarinas".

"Es injusto porque yo no me puedo responsabilizar de una coreografía que no he hecho yo", insiste Soraya Arnelas.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas destaca que "es verdad" que la cantante "va a decir poco" en Eurovisión. "Yo lo que entiendo es que recayó todo el peso sobre ella cuando ella no pudo decidir prácticamente nada", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús afirma que ve "justo" rechazar la oferta de Eurovisión si no te gustan las condiciones.