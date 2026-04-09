De soltar el peor chiste a parecer Sócrates: así es el amigo "MIMS" que desata las risas en Aruser@s

En Aruser@s, han descubierto una nueva especie de amigo: el 'MIMS', una persona mitad "imbécil" y mitad filósofo griego capaz de hacerte reír con una tontería absurda y, acto seguido, dejarte reflexionando sobre el sentido de la vida.

"Mitad imbécil, mitad Sócrates". Así define '@albertolalo' al nuevo perfil de amigo que ha triunfado en Aruser@s y que ya tiene nombre propio: el amigo "MIMS".

Se trata de esa persona que un momento está contando el peor chiste del mundo, riéndose de cosas dignas de un niño de cinco años, y al siguiente se transforma en un auténtico gurú de la filosofía. "Pasa de ser Patricio a la tortuga de Kung Fu Panda", bromea el influencer en su vídeo viral.

Y es que, cuando al amigo "MIMS" le da por ponerse profundo, parece sacar directamente "su lado de la Antigua Grecia", llevando a cualquiera a reflexionar sobre rincones de su cerebro que ni siquiera sabía que existían.

Desde el plató, Alfonso Arús quiere saber si sus colaboradores también tienen un amigo así en su grupo, y la mayoría coincide en que este perfil es mucho más común de lo que parece.

Para Alba Sánchez, tener "varios registros" y saber adaptarse a cada situación es una gran virtud. Alba Gutiérrez defiende que "las personas inteligentes saben reírse de todo", a lo que Angie Cárdenas remcarca: "Lo peor es cuando una persona intenta hacerte reír sin tener ese don".