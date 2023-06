"¿Sois vampiros? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el secreto?". Son las preguntas que nos hace una mujer estadounidense que ha estado de visita en España durante una semana a través de Twitter. La chica ha vuelto a su país natal alucinada con nuestros horarios y costumbres, sobre todo con el hecho de que, según ella, dormimos muy poco.

Esta usuaria no da crédito a que podamos cenar a las diez (o incluso, a veces, a las once) y al día siguiente estemos en el trabajo a las 9 de la mañana. (9 de la mañana... qué suerte tienen algunos, ¿eh, aruser@s?). Lo que más parece dejarla completamente anonadada es que la gente de 40 o 50 años salga los fines de semana hasta tan tarde.

"Además, también hay otro estudio que dice que estamos de sobremesa unas 4 horas y que no se entiende cómo podemos estar activos tantas horas", explica Hans Arús en el programa. "Hay veces que Alba Sánchez te pasa una noticia a las 12 de la noche y luego te pasa otra a las 2:30h de la mañana", dice el colaborador sorprendido acerca de su compañera.

La tertuliana se explica. "Es que, ¿sabéis que me pasa? Me despierto cada día a las 2:15h de la mañana. Cada día, a esa hora exacta. Así que si sabéis lo que es, me lo explicáis".