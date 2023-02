"Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su novia podría ser la siguiente". Son algunos de los versos 'I might kill my ex' de Sza, la canción que canta e interpreta Shakira en este vídeo que ella misma ha compartido en redes.

"Los usuarios se han reído mucho, porque si os fijáis, está fregando encima de una alfombra", apunta Tatiana Arús. "Lo cierto es que nunca da puntada sin hilo y que haya escogido esta canción ha enloquecido a las redes sociales", informa la colaboradora.

Pero ojo, porque, tal y como observa Alba Gutiérrez, la canción también dice "todavía sigo enamorada de ti". "Pero esa parte no la canta", responde Angie Cárdenas. Aún así, la tertuliana opina que ella volvería con Gerard Piqué si él se lo pidiera.

Además de con esta inquietante performance, la cantante colombiana ha celebrado San Valentín con un bonito detalle para sus hijos.