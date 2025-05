El Sevilla reacciona a las marcas de papel higiénico que usan los millonarios: "Esas manías me las paso por el culo"

"Me vas a permitir que ni las mencione", zanja El Sevilla, cuando Alfonso Arús le pregunta sobre la última noticia que está circulando por internet: ¿Qué marcas de papel higiénico usan los millonarios?.

"Hay gente para todo, incluso con dinero", alucina el cantante de Mojinos Escozíos, que añade que "forma parte de las manías y excentricidades que tienen los millonarios". "No creo que haya ningún espectador de los nuestros que utilice estas cuatro marcas y si hay algún millonario viéndonos, que mande a su mayordomo a internet a investigar", bromea.

"Parece que hay láminas de papel que llevan impregnado oro de 24 quilates, ¿para qué? ¿Para qué necesita esa calidad en asearse la parte más asquerosa que tenemos todos?", comenta el colaborador.

"Me encantaría ser millonario con esta edad solo para saber qué haría yo con tanto dinero", bromea El Sevilla, pese a que parece tener claro lo que no haría: "Gastarme 50 euros en un rollo de papel, no, ¡esas manías me las paso por el culo!".