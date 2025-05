El Sevilla habla del estudio que señala que la falta de motivación para hacer ejercicio no es pereza, sino evolución

"Cuando el hombre corría detrás de un mamut para comer no hacía mas de 500 metros", bromea El Sevilla, que muestra lo que ha desvelado un profesor de Harvard sobre hacer deporte.

Según un profesor de Harvard, la falta de motivación para hacer ejercicio no es una cuestión de pereza, sino de evolución. Un estudio que ha traído debate al plató de Aruser@s.

"Ya era hora de que Harvard lanzara un estudio con sentido", bromea El Sevilla. "Parece que todas aquellas personas que no hacen deporte acaban siendo hasta excluidas socialmente en algunos grupos de personas que les miran por encima del hombro por no saber lo que significa CrossFit o spinning", asegura el cantante de Mojinos Escozíos.

"Pues este hombre ha dicho que hacer deporte es bueno para la salud, pero no es cuestión de pereza, es cuestión de que las personas que no hacen deporte son un eslabón más evolucionado de la cadena", explica. "Cuando un hombre corría detrás de un mamut para comer, no hacía más de 500 metros", bromea el colaborador de Aruser@s.

"Trasladando esto al mundo del fútbol, dos grandes futbolista de una técnica apurada, como eran el bético Rogelio y Rexach, ya acuñaron la frase 'correr es de cobardes'", recuerda Alfonso Arús.

