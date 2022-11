"Yo podría decir 'olé la madre que lo parió', 'olé tú', pero no, tengo que decir 'olé sus cojo***'", reconoce El Sevilla, quien se declara fiel seguidor de Ibai Llanos. El streamer aseguró en uno de sus directos que fue invitado para acudir a la cita mundialista para "grabar contenido". Sin embargo, decidió que no iría y declaró que era porque no le "sale de los cojo***".

"Podría haberlo dicho más alto, pero no más claro", afirma el vocalista de los Mojinos Escozíos para posteriormente proceder a realizar un profundo análisis de la expresión, que ha calificado de "multifuncional".

"Con la cantidad de gente a la que le gustaría ir con la Selección Española en su avión, tomando imágenes con la cámara de los jugadores y viendo cómo hacen las cosas que hacen en el viaje y este no va, ¿por qué? Porque no le sale de los coj****", afirma El Sevilla, reconociendo que se trata de una expresión "grosera, soez y barriobajera, pero al mismo tiempo, tan grande como este evento... me encanta la gente que habla así", asegura.