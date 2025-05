El Sevilla aplaude a Melody por su rueda de prensa tras Eurovisión: "Se lo está pasando todo por el 'choco'"

Una diva es valiente, poderosa y no tiene pelos en la lengua. Así es nuestra Melody, quien ayer ofreció la rueda de prensa que anunció después de su batacazo en Eurovisión y cancelar todos sus actos y eventos durante esta semana. "Fue más esperada que la rueda de prensa de Ábalos", bromea El Sevilla en Aruser@s.

El tertuliano afirma que la artista sevillana estuvo "sublime" y "no defraudó", a pesar de la opinión de algunos 'haters'. "Habló de todo pasando de puntilla por esos temas de los que todo el mundo pensaba que no iba a hablar. No se le puede criticar diciendo que no iba a hablar de Pedro Sánchez, de la guerra de Israel, de TVE, de la canción, de la prensa... Habló de todo y, sin embargo, supo cómo dar el titular para que no se hablara de TVE", opina.

"Lo que dijo fue: 'TVE, gracias, lo ha hecho muy bien, pero si yo, Melody, que soy una diva, hubiera diseñado la coreografía o el espectáculo, habría salido mejor'. Habló de la guerra y todo el mundo esperaba que comentara las palabras a favor de Palestina que muchos dicen que le dieron los 30 ceros y ella dijo que las guerras no deberían existir", explica el cantante de Los Mojinos Escozíos en el programa de laSexta.

Pero el momento de oro lo protagonizó 'Gaguita'. "Le dijo: 'Melody, pásate el festival de Eurovisión por el choco'. Y eso es lo que hizo ayer, se lo está pasando todo por el 'choco'", cuenta. Para concluir, El Sevilla insiste en que teníamos que haber ido con la canción de los gorilas.