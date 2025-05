'Melody' se sincera tras la polémica de Eurovisión: "Del 'perro' (Sánchez) no me preguntes, pero de gorilas lo sé todo"

Cristina Gallego imita a Melody en este vídeo donde vuelve a no opinar abiertamente sobre la polémica de Israel en Eurovisión o el comunicado de RTVE y deja varios momentos musicales con sus grandes éxitos, incluida 'Esa diva'.

Hoy tenía lugar la primera rueda de prensa de Melody tras su actuación en Eurovisión. En ella, la cantante prefería no opinar sobre la polémica con Israel y el comunicado de RTVE en el que pedía "paz y justicia" para Palestina.

Para ahondar más en estas cuestiones, Cristina Gallego se convierte en la intérprete de 'Esa diva' y visita el plató de El Intermedio, donde sigue evitando entrar en polémicas y asegura que no sabe de política, ni de zoología: "Del 'perro' (Sánchez) no me preguntes, pero de gorilas lo sé todo", por lo que asegura que "como mucho, puedo hablar de Óscar Puente".

'Melody' también relativiza su derrota en Eurovisión y recuerda las cosas que se pueden conseguir con 37 puntos, como los que consiguió en el festival, como "una sartén antiadherente" en el supermercado. También recuerda que, a pesar de acabar en la cola de la tabla, "soy la primera en Spotify, Youtube, Tik Tok y Duolingo desde que hablo tanto con Lady Gaga".

Wyoming le propone el año que viene volver con Reino Unido y convertirse en la nueva Spice Girl: "Estaban la deportista, la negra y ahora la de pata negra", comenta ante el enésimo arranque musical de 'Melody' durante la entrevista.

Sobre si se debería vetar a Israel como a Rusia, echa balones fuera y asegura que "lo que me gusta es la paz, la unión de civilizaciones, el amor, el arte y la música". También desmiente que no le guste meterse en jardines porque "la vida es un jardín lleno de espinas y rosas".

'Melody' también desmiente que haya tardado tanto tiempo en hablar después de Eurovisión por estar enfadada con la organización y desvela que el auténtico motivo ha sido que tenía que desenredarse el pelo después de hacer el helicóptero.