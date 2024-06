La creadora de contenido @pensamientosdeunaabuela se queja de que los canales de televisión no están ordenados como antes, ahora para ver la 1 igual tiene que ir al número 14. "Mira, aquí están las instrucciones de la tele yo no sé lo que es, ni lo que deja de ser", comienza quejándose la señora que explica que "yo quiero ver qué número es la 1, qué número es la 2, qué número es la 3. Yo no veo todas las televisiones". "Tengo que darle la vuelta a todos los canales para ver la cadena que está en el 75 y si luego quiero ver otro tengo que hacer lo mismo con la mierda del mando para buscar los canales y yo me canso"

"Tiene toda la razón del mundo, de manera que ahora hay canales muy habituales que están en el número 70", opina Hans Arús. Tatiana Arús comenta que ella laSexta la tiene en el 69. "¿Qué tienes una emisora de radio?", pregunta Alfonso Arús después de escuchar en qué número tiene laSexta. Marc Redondo expone que muchas abuelas cuando van los nietos a verle antes de que les den un beso les piden que resintonice los canales. "Esto dificulta mucho el tema de hacer zapping durante una publicidad", piensa Tatiana.

Alfonso Arús cuenta que el objetivo de las cadenas siempre fue que las colocasen en su número. "Cuando salió laSexta lo importante era que todo el mundo la tuviese en el seis", explica. Para Hans el problema es que, aparte de que los canales no están en su número, es que en cada televisión cambia el número de la cadena, en cada casa está sintonizada de una manera.