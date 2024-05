La tiktoker, @ifflara, se ha viralizado contando lo que le ocurrió en su último viaje a Italia. La joven cuenta que cuando bajó del autobús se encontró con un control rutinario de la policía italiana y le dieron los DNIs. "Lara Navarro nos ha saltado una alarma de la Interpol", dijeron los policias. La creadora de contenido cuenta que en ese momento ella y sus amigos se quedaron pálidos.

Los policías le dijeron que en el aviso que les saltó se le acusa de viajar por Europa con un documento de identidad robado. La chica cuenta que estuvieron retenidos durante mucho tiempo en la comisaría y reconoce que el DNI está denunciado como robado, pero por ella. "Yo perdí ese DNI en 2019 y entonces puse una denuncia como todo el mundo, pero se ve que un buen samaritano se lo encontró por la calle y me lo devolvió", explica. A los cuerpos de seguridad italianos no les sirvió la explicación y la creadora de contenido tuvo que ir al consulado de España a que el cónsul le firmara un papel.

Angie Cárdenas opina que la joven tenía que haber dicho que ha encontrado el DNI, la policía si le salta una alarma no la puede pasar por alto. "Estas tan feliz de haberlo recuperado, que no piensas en retirar esa denuncia", opina Tatiana Arús. Hans cuenta que los policías creyeron a la joven, pero no podían dejarla marcharse.