Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s un vídeo de Héctor de Miguel en el que se queja de que siempre llegan últimas horas cuando se va a quedar de vacaciones y, recuerda, por ejemplo, cuando el verano pasado Pedro Sánchez convocó elecciones de julio.

"Me salta aquí la alerta de última hora de Onda Cero", destaca el presentador de 'Hora Veintipico', que confiesa que "como sea otra carta a la ciudadanía" se niega a comentarla. "Pedro, me das un miedo...", reflexiona Héctor de Miguel, que insiste: "Como sean unas elecciones en julio otra vez... que me llamen de El Intermedio, por lo menos".

El presentador lee en directo la alerta que le ha llegado y no da crédito al conocer la noticia: "El PSOE y el PP llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial". "¿Hoy? ¿tenía que ser hoy? ¿ahora? ¿a las cinco y media de la tarde?, ¡me cago en la...!".