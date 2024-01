Tamara Falcó muestra los detalles de su nuevo ático y los colaboradores de Aruser@s comentan cuáles son sus impresiones. En esta ocasión, como puede observarse en el vídeo superior, la marquesa de Griñón enseña la cocina.

"Es antibacteriana. Una de las cosas que más me gustan es el contraste del mural de trigo blanco con el color cobre (...) Es mi tema más espiritual porque Jesús está relacionado con el trigo", afirma la hija de Isabel Preysler. Tatiana Arús confiesa que no deja de "sorprenderse" ante estas imágenes: "Nos gusta mucho porque nos desvela detalles y caprichos que esconde su cocina nueva".

Tatiana Arús recalca que Tamara Falcó no deja de sorprenderla: "Me gusta porque mantiene la fe". "Me encanta que la fe la tenga en la cocina", bromea Angie Cárdenas.