Tamara Falcó sigue mostrando su nuevo ático donde vive con su marido, Íñigo Onieva. De la mano de Porcelanosa, la hija de Isabel Preysler enseña detalles de su cocina: "Es antibacteriana y puedo cortar directamente aquí (en la encimera)". Además, Falcó desvela una de las cosas que más le gusta de su cocina: un mural de trigo blanco.

"Es mi tema más espiritual porque Jesús está relacionado con el trigo", explica la chef, que muestra cómo lo tiene plasmado en su cocina. Un viral, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, que deja alucinado a Alfonso Arús: "Eso no es normal, no en todas las cocinas está presente Jesús". Por su parte, Tatiana Arús confiesa que Tamara Falcó no deja de sorprenderla: "Me gusta porque mantiene la fe". "Me encanta que la fe la tenga en la cocina", bromea Angie Cárdenas.