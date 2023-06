"Si queréis adelgazar, en pelotas todos". Es la conclusión que saca Alfonso Arús de este estudio publicado por la revista 'Qué!' en el que se asegura que dormir sin ropa tiene múltiples beneficios para la salud, que van desde la pérdida de peso, al aumento de la memoria, pasando por el rejuvenecimiento y la mejora de la salud de la piel. "Por la mañana, cuando te despiertas, dices 'Caramba, ya viene el lunes, caramba'", bromea el presentador de Aruser@s.

Pero Patricia Benítezsolo ve una relación posible entre dormir sin ropa y quemar calorías. "A veces, no sé, estás en esa situación y te dan más ganillas", reflexiona. "No, no, no vayas por ahí, que dormir es dormir y lo otro tiene otro nombre", le reprende Alfonso Arús. Marc Redondono ve claro eso de dormir desnudo. "Es como si dijeras, 'mosquitos, venid a mí'".

Llega el momento de responder a la pregunta inevitable: ¿cómo duermen los aruser@s? ¿con o sin pijama? Los espectadores del programa también dan su opinión sobre este asunto. "Tengo una amiga que siempre durmió sin ropa y en vez de adelgazar tuvo un montón de muchachitos", escribe Nancy. Y como ella, muchos más.