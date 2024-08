Esta pequeña se queda completamente dormida con un cucurucho de chocolate en la mano, manchada hasta las cejas, por lo que sus padres deciden quitarle el helado para que no se ensucie más. Cuando se da cuenta de que no lo tiene en sus manos se despierta y comienza a quejarse. Su padre se lo devuelve y ella come un poco más y vuelve a quedarse dormida. Cada vez que repiten la jugada para que no se manche, la historia repite.

"Es como la gente mayor cuando se queda dormida viendo la televisión y les cambias de canal y se despiertan", comentaba Alba Sánchez. Hans Arús defendía a la niña diciendo que hay veces que "te levantas con hambre y siempre va bien tener comida a mano". Angie Cárdenas destaca lo graciosa que es. "Pega un lametón y vuelve a caer", resalta la colaboradora.

