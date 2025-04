La reacción de Mónica Hoyos a la boda de su ex, Cayetano Martínez de Irujo: "Le mando un beso"

Alfonso Arús presenta en Aruser@s la curiosa reacción de Mónica Hoyos al ser preguntada por la boda de su expareja, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: "qué maravilloso, yo estoy, o sea, a ver, le mando un beso. Tampoco te puedo dar muchos detalles, pero enhorabuena".

Sin embargo, en cuanto a si recuerda cómo fue la relación con él, contesta que "no me acuerdo, ese es el asunto".

Desde el plató de Aruser@s, aseguran que "a veces es mejor no acordarse de los exs según en qué preguntas". "Le está enviando un beso a una persona que no recuerda", bromea Alfonso Arús, que añade que "no sabemos llegará a puerto o no".

Para David Broc "hay un segundo" de duda antes de responder el 'zasca' a la reportera. Puedes ver la reacción en el vídeo sobre estas líneas.