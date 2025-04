La reacción de un joven al ver su calificación tras ser cazado copiando en un examen: "¡Me rayo rodaballo!"

¿Ha bajado el nivel de exigencia en la universidad? ¿Se le ha perdido el respeto a los profesores? Hans Arús presenta el viral del joven que ha presentado un trabajo en su facultad con la mala suerte de que le han pillado copiando. El profesor, decepcionado con su actitud, le ha suspendido la nota, pero con un 3,7. Una puntuación que ha sorprendido hasta al estudiante.

"En vez de ponerme un cero, me ha mandado un correo diciendo que es imposible que lo haya hecho yo porque está muy por encima de mis posibilidades, me ha puesto un 3,7 y me ha remarcado que la próxima vez me pone el cero", alucina el creador de contenido, que se sincera a sus seguidores asegurando no entender "la manera en la que han dejado de meter presión en la universidad". "¡Ni p*** idea nivea, me rayo rodaballo!", exclama.

No contento con lo vivido, Jimmy Elektron cuenta que le han mandado un nuevo proyecto para la semana que viene y pide a sus seguidores "un poco de suerte porque su intención es volver a copiar".

El viral ha dejado "a cuadros" a Alfonso Arús, a quien, sobre todo, le ha maravillado la expresión "me rayo rodaballo". En el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre si ha cambiado la forma de calificar los exámenes. "Si ahora un profesor le pone un cero a un alumno, se mete en un lío, porque los padres van a hablar con la universidad, ellos hablan con el profesor...¡No os lo imagináis!", asevera Marc Redondo.

Sin embargo, el presentador de Aruser@s parece estar a lo suyo. "¿Qué os gusta más, 'me rayo rodaballo' o 'ni idea nivea'?", bromea.