Rosalía y Rauw Alejandro han hablado con Ibai Llanos en su primera entrevista conjunta tras tres años siendo pareja. Los artistas presentan un nuevo EP, compuesto por tres canciones que cuentan con el sello de ambos.

Los cantantes se han sincerado en este encuentro y han desvelado cómo es trabajar juntos, tal y como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s.

"Yo creo que cuando tú tienes una visión, la defiendes. No te gusta 'overthink' las cosas", le dice la catalana. "Rosalía es un poco intensa, es difícil. Si no me gustaba algo de la canción esperaba a decírselo en un momento en particular o en 'team up' con los otros productores", cuenta Rauw Alejandro ante la estupefacción de su novia, que no sabía nada de esta estrategia.