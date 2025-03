Ramón García, a la propuesta de la Academia de Televisión: "Grabaré el programa cuando me salga de mis bases"

"Atención al 'zasca' de Ramón García porque la Academia de Televisión se ha puesto en contacto con él no para darle un premio, sino para proponerle un programa póstumo", comenta Alfonso Arús, que muestra a los colaboradores cómo ha reaccionado, en directo, el presentador de televisión.

"Una vez más, me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor", comenzaba diciendo Ramontxu, que le explicaba la anécdota a Gloria Santoro: "Me han llamado de la Academia de la Televisión para decirme que hay que grabar el programa que hacen con todos los veteranos para cuando palmes y les he dicho: 'Estoy en activo, de hecho estoy preparando mi programa de esta tarde", comenta el presentador, que finalmente confiesa que "ha quedado para grabar el programa", eso sí, "cuando le salga de sus bases".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Aríus se extraña de que no le hayan llamado a él: "Ramon y un servidor somos del mismo año, él de noviembre y yo de mayo, ¡no me han llamado nunca, ni me llamarán!".