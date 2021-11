El Gobierno sigue negando rotundamente que se vaya a cumplir el apagón, pero Cataluña dice que ya está preparada por si ocurriese y, de hecho, en su página web de Protección Civil se pueden ver una serie de consejos que comenta Alba Sánchez en este vídeo. No usar el coche, porque no habrá iluminación en las carreteras, no funcionarán los semáforos y además es importante que ahorremos ese combustible por si tenemos que usar el coche para una emergencia; y no usar el móvil para no colapsar la red son algunos de ellos.

Pero, ¿y si debemos abandonar nuestra casa? La colaboradora de Aruser@s también detalla en este vídeo qué preparar en el kit de productos esenciales: llaves de casa, dinero en efectivo, documentación y una lista de contactos. Además, baterías, pilas, radios, una linterna y un silbato para pedir ayuda en caso de que la necesitáramos. Y, por supuesto, agua, comida, ropa de abrigo y un botiquín de primeros auxilios.

"No hace falta imaginarse un escenario apocalíptico para tener todo esto previsto en casa. En 2007 una caída de un cable produjo un efecto en cadena que ya dejó a cientos de miles de usuarios cuatro días sin luz", explica Alba Sánchez.

Alfonso Arús cuenta que "la gente tiene miedo por si no podrá cocinar" en un posible apagón eléctrico. Por ello, la fiebre de los cámping gas, aunque Alba Gutiérrez sigue sin entenderlo: "¡Te dura una cocción!".