"¿Se puede prohibir usar el aseo de un bar a quien no sea cliente?", pregunta el abogado Xavi Abat en un vídeo de TikTok que ha generado mucho interés, emitido también en Aruser@s. Y es que, al contrario de lo que suele pensarse, la respuesta a esta cuestión es no. Según explica el letrado, "no hay ninguna normativa estatal que lo prohíba".

Y es que, la única manera que tiene el dueño de un bar para prohibir el acceso al baño sería que se amparara en el derecho de admisión. Sin embargo, "la OCU y otras organizaciones entienden que utilizar el derecho de admisión para impedir el acceso al baño sería una acción totalmente arbitraria e injusta". Por tanto, asegura, "acarrearía un ilícito administrativo que podría ser objeto de sanción".

Alba Sánchez va un paso más allá. "Tampoco estaba permitido que te negaran un vaso de agua si lo pedías, pero en muchos sitios no te lo daban. Ahora, han tenido que legislar para que tú puedas pedir agua del grifo y estén obligados a dártela en los restaurantes", informa la periodista del programa.