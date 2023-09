Hans Arús, colaborador de Aruser@s, aprovechó su presencia en el programa para hacer una denuncia que no pasó desapercibida ante la audiencia del 'humorning' presentado por Alfonso Arús. "Tú sufriste en tus propias carnes la negativa del control de seguridad en el campo del Barça a que entraras con la camiseta del Betis".

Y así lo relataba. "Me parece una vergüenza. He de decir que no iba hasta la bandera como suelo hacerlo. No iba con la camiseta, la bandera puesta en la cintura, la bufanda, las zapatillas... ese día iba solo con la camiseta", contaba. "No parecías Superman del Betis con este manto que te pones por detrás", confirmaba el presentador.

"Lo peor es que llego a la puerta y me dicen: 'Te tienes que dar la vuelta a la camiseta porque no puedes ir con la del equipo contrario'. Hasta que vino el de seguridad que estaba detrás y le dijo: 'Perdone, ¿puede dejar de hacer el ridículo y dejarle pasar?'".

Hans tenía una teoría acerca de esa reticencia inicial. "Yo creo que Laporta sufrió tanto con el Eintracht, que se inundó todo el campo de camisetas blancas, que dijo: 'Con el Betis me va a pasar lo mismo', porque somos una plaga".