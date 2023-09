"Me parece una vergüenza. Llego ahí con la camiseta, como siempre. Y he de decir que no voy hasta la bandera, como voy siempre", empieza a contar Hans Arús en Aruser@s acerca de lo que le ocurrió el pasado sábado, cuando se disponía a entrar en el Camp Nou para asistir al partido F.C Barcelona - Real Betis Balompié con una camiseta del Betis, equipo del que es forofo.

El equipo de seguridad le pidió que le diera la vuelta a la camiseta. "No puedes ir con la del equipo contrario", le dijeron. "Hasta que vino el de seguridad, que estaba detrás y le dijo 'perdone, ¿puede dejar de hacer el ridículo y dejarle pasar, que están entrando todos con la camiseta?'", narra el colaborador.

"Pero eso, yo lo siento, no admite discusiones. Si el equipo contrario lleva más seguidores, lo lógico es que en la fotografía final aparezcan, punto y ya está", dice indignado Alfonso Arús.