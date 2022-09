Ya lo sabemos. Levantarse con la noticia de que Miguel Ángel Silvestre ya no está soltero no es la mejor manera de empezar el día. Pero aún hay un resquicio de esperanza, o por lo menos, eso es lo que piensa Tatiana Arús, que desea que el bonito post que ha publicado el actor en las redes sociales esté dedicado a su madre y no a su nueva novia.

"Besos que nunca olvidaré. Allí nos vimos... todo pasó. Quiero volver, allí, a ti". La declaración de amor definitiva está acompañada de unas fotos en la que se pueden ver las sombras de dos personas besándose proyectadas sobre una cama deshecha.

"Teniendo en cuenta que es un cachondo, que juega siempre al despiste... que igual es verdad, pero viniendo de Silvestre puede ser cualquier cosa", sospecha Alfonso Arús.