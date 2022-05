La presunta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco ha generado zascas. Alfonso Arús comenta el de Jorge Javier Vázquez a la periodista: "Gente como tú se carga las empresas. Tú eres tonta. Te queda poco aquí. Hasta que aparezca tu jefa, porque ella estas historias tan mierdas no las acepta. A mí, términos de acoso, no. Quizás, al tío ese con el que te acuestas, sí, pero conmigo, no".

Pero aquí no ha terminado la polémica. Marta Riesco ha contestado en un story de Instagram dedicándole estas palabras al presentador: "Soy periodista, merezco un respeto, y lo que se me ha hecho hoy es denigrante. Espero y deseo que la ministra de Igualdad, de la misma manera que entró en otra ocasión por lo que ya sabéis, cuando vea el programa y vea lo que se me está haciendo en el trabajo, tenga también unas palabras para mí", refiriéndose así a la reacción de Montero a la docuserie de Rocío Carrasco.

Además, tras pedirle a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que intervenga, Riesco explica que haberse enamorado no le da "derecho a nadie" para ridiculizarla "delante de toda España". Alfonso Arús alucina con la respuesta de la periodista: "Ahora mismo en España pocas cosas hay que requieran de la fulminante intervención de la ministra", ironiza.

