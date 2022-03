Omar Montes suele ser uno de los Protagoninstas habituales de Aruser@s. En esta ocasión, el cantante ha recibido un singular regalo por parte de un seguidor y ha decidido compartirlo en redes sociales.

En el vídeo que acompaña a las imágenes pueden verse los detalles del presente, un retrato en el que el artista aparece muy favorecido. "No me he visto tan guapo en la vida", afirma el cantante en las grabaciones.

Por otro lado, Omar Montes también ha mostrado el certificado de autenticidad de la obra y ha agradecido públicamente este regalo a su seguidor.

Así celebro Omar Montes el aniversario de sus abuelos

En las últimas semanas, Omar Montes también fue noticia por la singular celebración del aniversario de sus abuelos. En el evento, los tres pasearon por Madrid en Ferrari y se subieron al escenario durante un concierto.