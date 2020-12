A punto de estrenar su último single 'Cicatrices', Kiko Rivera ha sorprendido a sus seguidores con una fotografía en la que aparece desnudo, luciendo pectoral. Se trata de una instantánea en la que el hijo de Isabel Pantoja aparece relatado dándose un baño rodeado de burbujas de hidromasaje.

"Haré de mi vida una matemática, sumaré alegrías, restaré dolor, dividiré penas, multiplicaré el amor", dice en la captura que ha revolucionado las redes sociales y que casi supera los 32.000 'me gusta'. En este vídeo puedes ver el posado relajado del DJ que contrasta con la polémica que continúa con el reparto de la herencia de Paquirri.

Kiko Rivera ha sorprendido con este desnudo tras dejar declaraciones tan duras sobre su madre como estas: "Mi madre es una persona enferma, está cegada por el dinero", "No es buena persona", "Me he tirado toda la vida pensando que los Rivera no me querían por culpa de mi madre" o "Mamá, deja ya tu vida de mierda".