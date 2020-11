Kiko Rivera e Isabel Pantoja continúan con su guerra en la que el detonante ha sido la herencia de Cantora. En un especial de Telecinco que la tonadillera trató de impedir, el DJ ha dejado una retahíla de titulares muy duros dirigidos a su madre.

En este vídeo, Aruser@s hace un repaso por los momentos que dejó en el programa en el que dejó frases como "Mi madre es una persona enferma, está cegada por el dinero", "No es buena persona", "Me he tirado toda la vida pensando que los Rivera no me querían por culpa de mi madre" o la que según Sebas Maspons define todo lo ocurrido el viernes: "Mamá, deja ya tu vida de mierda". ¡Dale al play y no te pierdas lo último del caso Cantora!

Otro momento destacado

Hace unos días, Kiko Rivera daba la cara por su mujer después de que Mila Ximénez asegurara que "la tonadillera podría señalar a Irene Rosales como la que está detrás de todo lo que Kiko está haciendo".