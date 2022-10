"Cuando decía que era algo evidente que hacían vidas separadas, que solo quedaban por el niño y no hacían vida de pareja", informa Tatiana Arús, Ana María Aldón ha sorprendido a la prensa con un desmentido que se produjo pocos minutos después de lo que muchos consideraron la confirmación oficial de la ruptura de su relación con Ortega Cano.

"Yo no he dicho eso. Tú no digas que mi ruptura es oficial, porque yo eso no lo he dicho", le respondía a una periodista que le preguntaba por este asunto. Unas declaraciones que han asombrado a los colaboradores de Aruser@s, que tienen sus propias teorías al respecto.

Alfonso Arús opina que no lo dice porque "eso tendría otro precio. Que 'Ana María Aldón, dos puntos, comillas, me divorcio o me separo... eso tiene un precio que estoy convencido de que van a rentabilizar los dos: uno en televisión y la otra en revistas", asegura el presentador del programa.